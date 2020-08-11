Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп был вынужден прервать брифинг по коронавирусу из-за инцидента со стрельбой, произошедшего у Белого дома. Сотрудник Секретной службы открыл огонь в нападавшего.

Охрана увела американского президента с пресс-конференции, однако через несколько минут он вернулся и заявил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы, передает РИА «Новости».

Позже в твиттере появилось разъяснение: «51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды».

По словам сотрудника, мужчина встал в стойку, как будто собирался выстрелить. Офицер открыл огонь и ранил подозреваемого в торс. Пострадавшему оказали первую помощь, он был госпитализирован.

Все данные о случившемся переданы в полицию. Кроме того, Секретная служба проведет внутреннее расследование по поводу действий своего офицера.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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