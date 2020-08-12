В Тверской области обнаружили массовое захоронение женщин и детей

В Тверской области следователи проводят проверку по факту обнаружения массового захоронения. Активисты нашли костные останки людей, предположительно погибших во время Великой Отечественной войны.

Захоронение обнаружили в районе деревни Никифоровское Зубцовского района. Раскопки вела общественная организация по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодежью «Витязь».

«В ходе осмотра места были извлечены костные останки, предположительно, 10 человек. С целью установления возраста и пола погибших, причины их смерти по изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы», – сообщили в областном управлении СКР.

Следователи предполагают, что в могиле находятся останки мирных жителей – женщин и детей, погибших в период Великой Отечественной войны. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Тверь, Зоя Осколкова

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