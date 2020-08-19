В Хакасии погибла 5-летняя девочка, развернуты поиски ее 6-летнего соседа

В Хакасии следователи устанавливают обстоятельства гибели 5-летней девочки и местонахождение пропавшего 6-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, по факту обнаружения тела девочки возбуждено уголовное дело. Ее тело 18 августа на берегу Енисея в Саяногорске обнаружил местный житель.

Установлено, что семья, в которой воспитывалась девочка, проживает в поселке Майна (Саяногорск). Около 16:00 девочка с разрешения матери ушла на прогулку, но через час не вернулась домой. Мать начала самостоятельные поиски. Через некоторое время житель Саяногорска сообщил в правоохранительные органы об обнаружении тела ребенка на берегу реки.

Следователи установили, что погибшая гуляла вместе с 6-летним соседом, который также не вернулся домой. Были организованы поиски ребенка, однако до настоящего времени его местонахождение не установлено. По факту исчезновения мальчика также было возбуждено уголовное дело. Оба уголовных дела соединены в одно производство.

Следователи-криминалисты, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры и местные жители продолжают широкомасштабные поиски в районе предполагаемого исчезновения детей.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 19.08.20

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