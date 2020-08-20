В Енисее на территории Хакаси было обнаружено тело пропавшего 18 августа 6-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок утонул. Труп мальчика нашли в реке между поселком Майна и Саяногорском. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В Енисее обнаружили тело соседа утонувшей 5-летней девочки

Как писал «Новый День» 18 августа мальчик вместе со своей 5-летней соседкой ушли на прогулку. Мать девочки обеспокоилась ее долгим отсутствием и отправилась на поиски дочери. Чуть позже местный житель сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил на берегу Енисея мертвую девочку.

Следователи выяснили, что девочка отправилась на прогулку с другом, проживавшим по соседству. Мальчик так же не вернулся домой в назначенное время. В поисках ребенка участвовали следователи-криминалисты ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры, местные жители.

Тело ребенка спасатели обнаружили в воде вблизи улицы Береговая поселка Майна. По предварительным оценкам, смерть наступила не в результате насилия, вероятно, ребенок захлебнулся. СКР также сообщает, что по данным экспертизы, умершая соседка мальчика скончалась в результате утопления. Расследование продолжается.

Саяногорск, Иван Гридин

Саяногорск. Другие новости 20.08.20

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