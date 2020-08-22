В Ярославле нашли всех погибших во время взрыва в десятиэтажке

В Ярославле завершили поиск людей под завалами дома, в котором накануне произошел взрыв.

Напомним, вчера вечером в доме №5 на улице Батова в результате взрыва рухнули ограждающие конструкции и перекрытия с третьего по шестой этаж одного из подъездов. Всего повреждены 12 квартир, половина из них полностью разрушена.

По данным МЧС, во время взрыва и под завалами погибли две женщины и 8-летний мальчик.

Еще 4 человека получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). По предварительной версии причиной ЧП стала утечка газа в квартире на 4-м этаже.

Из дома эвакуированы 160 человек, на ночь из разместили в администрации Дзержинского района Ярославля. В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Сегодня на месте взрыва будет работать комиссия по оценке строительных конструкций. После экспертизы будет определена дальнейшая судьба подъезда и дома в целом.

Ярославль, Игорь Юров

Ярославль. Другие новости 21.08.20

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