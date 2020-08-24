В воронежском селе два ребенка и трое взрослых погибли в выгребной яме

В Воронежской области по факту гибели пяти человек в выгребной яме возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.3 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, ЧП, в ходе которого погибли в том числе двое детей, случилось в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района.

Установлено, что вечером 23 августа 2-летняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка на территории частного домовладения и провалилась. Пытаясь помочь дочери, в яму прыгнула ее мать, затем 8-летняя сестра и отец, а также соседи. Один из соседей резко почувствовав себя плохо и сумел выбраться из колодца. Все остальные погибли.

Дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.

По данным местных СМИ, выбравшийся мужчина сейчас находится в реанимации с предварительным диагнозом «отравление метаном». «У погибшей семьи остались две маленькие дочери – 10 месяцев и 6 лет – сейчас они у тети. Специалисты отдела опеки и попечительства займутся их устройством. Родственников достаточно, и без опекунов дети не останутся», – рассказали «РГ» в администрации Новоусманского района.

Также известно, что власти готовы взять на себя затраты по организации похорон, помогут оформить документы на пособия и выплаты детям.

Воронеж, Иван Гридин

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