В Сеть утекли данные 55 тысяч российских клиентов банков

Банк России и Visa предупредили об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов финансово-кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В частности злоумышленникам стали доступны данные пользователей сервиса Joom, который осуществляет доставку товаров из Китая.

По данным издания, база находится в свободном доступе в telegram-каналах, а объявления о ней размещены на специализированных сайтах. В Сети выложены десять из шестнадцати цифр номеров карт, сроки их действия, наименование банка и платежной системы. Кроме того опубликованы личные данные владельцев и их контакты.

В Joom признали факт утечки, но не смогли сказать, данные какого числа клиентов стали доступны широкой общественности. Представитель компании заявил, что ЧП случилось еще в марте, из-за чего компания была вынуждена разорвать договор с организацией, допустившей утечку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.20

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