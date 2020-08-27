Шпионил в пользу Украины: ФСБ задержала офицера ракетных войск по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения Минобороны по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемый передавал сведения, содержащие гостайну, в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (Государственная измена). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Задержанный арестован. Подробности дела не уточняются.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.08.20

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