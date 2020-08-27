Ураган устрашающей силы обрушился на США

Ураган устрашающей силы, опаснее чем печально известная «Катрина», обрушился на США. Как сообщает в прямом эфире CNN, «Лаура» усилился до 4 категории – предпоследнее из пяти известных классификаций.

Но данным Национального центра предупреждения об ураганах (NHC), стихия уже вышла на берег в штате Луизиана, там фиксируются катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения, максимальная скорость ветра достигает 240 километров в час.

Власти города Лейк-Чарльз, находящемуся в эпицентре урагана, нанесен большой ущерб. «Мы видели летающие обломки, – сказал представитель округа Калказье Том Хофер. – Мы знаем, что в центре города есть повреждения».

Однако масштабы ущерба пока не известны.

По данным властей, из-за «Лауры» около 285 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас остались без света, количество отключений растет.

Ураган продолжает двигаться на север со скоростью около 15 миль в час, и в ближайшие часы он пересечет юго-запад Луизианы.

«Он сильный и может дойти в категории 1 до штата Арканзас. Потерять мощность ураган может в Литл-Роке», – предупредил метеоролог CNN Том Сатер.

Кэмерон, Елена Васильева

Кэмерон. Другие новости 27.08.20

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