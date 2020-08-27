Ураган Лаура, бушующий в США, ослаб до 2-й категории

Ураган Лаура, обрушившийся на побережье Мексиканского залива в ночь на четверг, стих с 4-й до второй степени. Он продолжает двигаться вглубь суши и тенденция к его затиханию продолжается. Глаз бури на данный момент находится в 45 милях к северу от озера Чарльз в штате Луизиана, скорость ветра сохраняется в пределах 110 миль в час, сообщает CNN.

Дальнейшее ослабление урагана подтверждают метеорологи – по их расчетам сегодня Лаура придет в Арканзас и превратится в тропический шторм.

От последствий стихии уже пострадало порядка 400 тысяч человек в Луизиане и Техасе, они остались без света.

На побережье сохраняется угроза штормового нагона: штормовой нагон волны может распространиться на 30 миль вглубь суши на юго-запад Луизианы и юго-восток Техаса, он может достигнуть межштатной автомагистрали 10 между Бомонтом и Лейк-Чарльзом.

Луизиана, Елена Васильева

Луизиана. Другие новости 27.08.20

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