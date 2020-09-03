Ефремов в Пресненском суде признал свою вину

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, в ходе заседания в Пресненском суде Москвы признал свою вину.

В чем именно он признает вину, Ефремов не уточнил, передает «Коммерсантъ». Издание отмечает, что актер сделал данное заявление во время прений сторон. Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (ч.4 ст.264 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», – приводит ТАСС слова артиста. Прокурор в суде в ответ заявил, что считает вину актера доказанной в ходе судебного процесса. Прокурор потребовал 11 лет колонии общего режима для Михаила Ефремова.

Как писал «Новый День», изначально Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. О том, что именно актер находился за рулем своей машины в момент аварии, ранее заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях.

ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице.

Москва, Иван Гридин

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