Ефремов назвал запрошенный прокурором срок смертельным приговором

Приговор актеру Михаилу Ефремову по уголовному делу о смертельном ДТП суд огласит 8 сентября. Сегодня подсудимый отказался участвовать в прениях сторон, выступив лишь с заключительным словом.

«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно, – цитирует Ефремова РИА «Новости». – Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Алкоголь – дикое зло».

Как передает агентство «Москва», актер назвал смертельным приговором запрошенный для него прокурором срок. Обвинение попросило суд отправить Михаила Ефремова в колонию общего режима на 11 лет, лишить на три года водительских прав и частично удовлетворить иск сына погибшего водителя на 500 тысяч рублей. Адвокаты актера попросили для него приговор, не связанный с лишением свободы.

Как сообщал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. О том, что именно актер находился за рулем своей машины в момент аварии, ранее заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях. При этом сразу трое свидетелей защиты заявили, что актер был на пассажирском сиденье, а в его машину до аварии сел высокий мужчина в бейсболке.

Москва, Татьяна Дорофеева

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