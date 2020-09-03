Фургал потребовал от главы СКР отвода всей следственной группы по своему делу

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвинил следователей по своему делу в личной заинтересованности и попросил у главы СКР Александра Бастрыкина их отвода. По словам обвиняемого, сотрудники комитета оказывают на него давление.

Соответствующее ходатайство на имя руководителя Следственного комитета было заявлено накануне в ходе следственных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Фургала Михаила Карапетяна. Бывший губернатор объяснил свое решение тем, что следственная группа оказывает на него давлением, а также незаконно предъявила ему обвинение. «Данное обстоятельство Фургал посчитал личной заинтересованностью следователей в исходе дела и присутствием у них обвинительного уклона», – пояснил Карапетян.

Обвинение по ключевому эпизоду – убийству бизнесмена Евгения Зори в 2004 году – следствие предъявило Фургалу только 2 сентября. Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения до 9 декабря.

Как уже сообщал «Новый День», под стражу Фургал был заключен по обвинению в двух других эпизодах: это убийство его компаньона Олега Булатова и неудачное покушение на конкурента Александра Смольского. Расстрел Булатова, по версии следствия, бизнесмен организовал потому, что опасался его показаний по убийству Евгения Зори.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. В Хабаровском крае до сих пор продолжаются массовые выступления в поддержку бывшего губернатора – жители требуют перевести его в местное СИЗО из столичного Лефортово и судить в краевом суде, а не в Москве. Несмотря на заверения местных чиновников, задержания и штрафы участникам шествий и митингов, протестные акции в Хабаровске не утихают.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 03.09.20

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