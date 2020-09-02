Экс-партнер Сергея Фургала дал против него показания в СКР

Деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков дал показания против экс-губернатора Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его данным, Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В частности, он заявил, что именно Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского. При этом остальные фигуранты дела, по словам собеседника агентства, вину не признают. До этого о причастности Фургала к убийствам заявлял ранее осужденный за вымогательство экс-сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», Мистрюков и Фургал владеют по 25% в уставном капитале ООО «Дальпромснаб» и ООО «Алькума», при этом доля Фургала находится в доверительном управлении.

Следствие накануне подало в суд ходатайство о продлении ареста экс-губернатора до 9 декабря, заседание назначено на 3 сентября. Ранее СКР объявил об аресте около 400 тысяч долларов США, обнаруженных у бывшей жены Сергея Фургала, а также его автомобилей Toyota Land Cruiser, Lexus LX570 и денежных средств в размере около 3 млн рублей и 3,7 тыс. долларов США, обнаруженных при обыске.

При этом следствие до сих пор не предъявило бывшему губернатору Хабаровского края обвинения по ключевому эпизоду – убийству предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Тогда следователь прокуратуры прекратил преследование Фургала за отсутствием доказательств, сейчас СКР пытается отменить это решение и дать оценку действиям этого сотрудника следственного отдела прокуратуры. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщал, что у правоохранительных органов есть основания подозревать коррупционную подоплеку в этой ситуации: якобы Фургал чуть не ежемесячно платил «зарплату» местной милиции, а та «сливала» ему информацию из уголовного дела, что позволяло скрывать улики и давить на свидетелей.

СКР в июле этого года обжаловал в Басманном суде постановление следователя от 2004 года, и суд встал на сторону комитета. Однако защита Фургала обжаловала это решение в Мосгорсуде. Заседание началось 31 августа, но было перенесено на 21 сентября.

Под стражей Фургал содержится из-за обвинений в двух других эпизодах: это убийство его компаньона Олега Булатова и неудачное покушение на конкурента Александра Смольского. Расстрел Булатова, по версии следствия, бизнесмен организовал потому, что опасался его показаний по убийству Евгения Зори.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан 9 июля. В Хабаровском крае до сих пор продолжаются массовые выступления в поддержку бывшего губернатора – жители требуют перевести его в местное СИЗО из столичного Лефортово и судить в краевом суде, а не в Москве. Несмотря на заверения местных чиновников, задержания и штрафы участникам шествий и митингов, протестные акции в Хабаровске не утихают.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.09.20

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