Сергею Фургалу до сих пор не предъявлено ключевое обвинение в убийстве

Следствие до сих пор не предъявило экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинения в убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Как выяснилось, 15 лет назад следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска вынес решение о непричастности Фургала к этому преступлению. Отменить данное решение Следственный комитет пока не может, заседание Мосгорсуда, способное поставить точку в этой истории, состоится сегодня.

Как пишет «Коммерсантъ», следствие пока не может инкриминировать Сергею Фургалу, который уже два месяца находится в московском СИЗО, ключевой эпизод обвинения: убийство состоятельного хабаровского бизнесмена Евгения Зори. Он занимался торговлей продуктами и имел давний конфликт с Фургалом из-за здания цеха бывшего местного завода. Будущий губернатор края тогда занимался скупкой и продажей металлолома. Сейчас следствие считает, что после победы Зори в суде, Фургал решил организовать его убийство.

При этом бизнесмен и его деловой партнер Николай Мистрюков были задержаны еще в октябре 2004 сразу после убийства Зори, однако тогда следователь прокуратуры подписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении Фургала в связи с отсутствием доказательств его причастности к убийству.

Сейчас СКР намерен дать оценку действиям этого сотрудника следственного отдела прокуратуры. Со ссылкой на собственные источники издание отмечает, что у правоохранительных органов есть основания подозревать коррупционную подоплеку в этой ситуации: якобы Фургал чуть не ежемесячно платил «зарплату» местной милиции, а та «сливала» ему информацию из уголовного дела, что позволяло скрывать улики и давить на свидетелей. Эта версия уже подтверждается показаниями некоторых бывших хабаровских сотрудников милиции, рассказали собеседники газеты.

Постановление хабаровского следователя при этом отменить до сих пор не получилось. Первую попытку СКР предпринял в Басманном суде 31 июля этого года, и суд встал на сторону комитета. Однако защита Фургала обжаловала это решение в Мосгорсуде, который до сих пор не вынес решение.

Под стражей Фургал содержится из-за обвинений в двух других эпизодах: это убийство его компаньона Олега Булатова и неудачное покушение на конкурента Александра Смольского. Расстрел Булатова, по версии следствия, бизнесмен организовал потому, что опасался его показаний по убийству Евгения Зори. Следователи добились даже ареста имущества бывшей супруги Фургала в качестве обеспечительной меры по гражданскому иску вдовы Зори.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан 9 июля. В Хабаровском крае второй месяц продолжаются массовые выступления в поддержку бывшего губернатора – жители требуют перевести его в местное СИЗО из столичного Лефортово, и судить в краевом суде, а не в Москве. Несмотря на заверения местных чиновников, задержания и штрафы участникам шествий и митингов, протестные акции в Хабаровске не утихают.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 31.08.20

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