Следствие по делу Фургала продлили почти на три месяца

Срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлен до 8 ноября. Об этом сообщила судья Мосгорсуда, где слушается жалоба на арест имущества бывшего главы региона.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал более 3 миллионов рублей, более 2 тысяч долларов, а также автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus, принадлежащие Фургалу.

Экс-губернатор обжаловал данное решение, передает ТАСС. Он заявил в суде, что большая часть арестованных денег принадлежит его бывшей супруге Ларисе Стародубовой, из этих средств она оплачивала учебу их сына, коммунальные услуги и т.д.

Как сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство в 2004-2005 годах, ему уже предъявлены обвинения. Находящийся под арестом Фургал вину не признает. 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил его от должности «в связи с утратой доверия» и назначил врио главы региона его однопартийца, представителя ЛДПР Михаила Дегтярева. С 11 июля жители Хабаровского края практически ежедневно выходят на акции в поддержку избранного ими губернатора.

Москва, Наталья Петрова

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