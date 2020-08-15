«Мы устали от произвола»: в бунтующим Хабаровске мэрия насчитала две тысячи протестующих, оппозиция – 30 тысяч

Сегодня в Хабаровске вновь проходят акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Колонна демонстрантов начала движение от дома правительства на площади Ленина.

Прямой эфир с акции протеста вело сразу несколько интернет-каналов. Во главе колонны шел мужчина с плакатом «Россия без Путина», там же были видны надписи «Не боимся, не сдаемся, не продаемся», и «Беларусь, Хабаровск держит за тебя кулаки!». В видео телеканала «Дождь» один из участников шествия говорит, что жители Хабаровска требуют вернуть избранного ими губернатора Фургала из Москвы, поскольку хотят четного, открытого суда над ним: «Мы устали от этого произвола». Мужчина поясняет, что большая часть граждан идет в колонне в масках потому, что не хотят, чтобы их опознала полиция – участникам акций протеста стали выписывать административные штрафы. «Это мера личной безопасности», – поясняет он, и обращается к рабочим крупных предприятий с вопросом, почему они не поддерживают протестующих и не выходят на забастовки.

Другой участник акции говорит, что он уверен – все власти слышат их, но просто игнорируют. «Меня вот это раздражает больше всего», – объясняет он, и обещает выходить до тех пор, «пока власть не сменится».

Участники шествия скандируют «Референдум!» и «Кравчука (мэр Хабаровска, – ред) в отставку!», в колонне видны красные флаги КПРФ.

Хабаровские телеграм-каналы оценили численность участников сегодняшней акции в 30 тысяч человек. Надо отметить, что днем в городе шел дождь, часть протестующих в колонне раскрыли зонты.

Между тем, мэрия Хабаровска официально оценила число участников в две тысячи человек. На сайте администрации города сообщается, что «эти мероприятия в Хабаровске продолжают терять актуальность», число арестованных активистов растет.

«Продолжается работа по привлечению к ответственности организаторов и участников несанкционированных акций. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 139 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 13 в отношении организаторов несанкционированных митингов, 126 – участников. Судом рассмотрен 101 материал, в том числе 12 – в отношении организаторов несанкционированных публичных мероприятий по ч. 1, 2 ст. 20.2 КоАП РФ , 89 – в отношении участников, арестовано 13 активистов», – отчитались чиновники Хабаровска.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов в 2004-2005 годах, ему уже предъявлены обвинения. 20 июля президент Путин отрешил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. К той же партии принадлежит и Фургал. С 11 июля жители Хабаровского края выходят на акции в поддержку избранного ими губернатора.

Хабаровск, Татьяна Дорофеева

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