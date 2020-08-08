Хабаровск просит поддержки всей России: горожане вновь митинговали против ареста Фургала (ВИДЕО)

В Хабаровске прошла очередная несакционированная акция протеста протии ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Уже пятую субботу подряд в городе проходят митинги в поддержку бывшего главы Хабаровского края. Сегодня горожане по традиции вышли на площадь перед зданием краевой администрации, а затем устроили шествие по центральным улицам города. Полиция в происходящее не вмешивалась.

По данным хабаровского портала dvhab.ru, на 29-й день протестов на площади Ленина в начале акции собрались около 2 тыс. человек. «Митингующих не так много, как во время самой первой протестной акции, но больше, чем в прошлую субботу (тогда, напомним, в городе был сильный ливень – прим. ред.)», – отмечается в онлайн-трансляции.

После митинга на площади началось шествие по улицам города, протестующие вновь шли по проезжей части. Полицейские в громкоговоритель просили участников акции освободить проезжую часть, однако колонна проигнорировала это требование и продолжила движение. По данным СМИ, обошлось без задержаний.

По оценке корреспондента «Коммерсанта» с места событий, «в пиковые моменты людей в колонне было явно не меньше, чем на шествиях в середине июля, число участников которых оценивалось очевидцами в несколько десятков тысяч человек». «Неважно, 100 тысяч здесь или 2, народу в любом случае много», – отмечает dvhab.ru.

Между тем, краевая администрация насчитала на площади Ленина в центре города 2800 человек. Чиновники уверяют, что численность участников несанкционированных акций в крае снижается пятую субботу подряд, отмечая, что «со снятием ряда ограничений все больше жителей предпочитают проводить время в парках и скверах, на площадках возле спортивных объектов, где можно взять напрокат велосипеды или самокаты». Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

После шествия люди вернулись на площадь, но митингующих стало меньше – многие люди разошлись по домам после демонстрации.

Требования участников акции остались прежними – люди просят вернуть им Фургала и провести честный суд над экс-губернатором в Хабаровске, а не в Москве.

Митингующие несли плакаты в поддержку бывшего главы края, флаги России, Хабаровского края, СССР и скандировали «Свободу Фургалу!», «Я/МЫ – Сергей Фургал» «Мы здесь власть», «Это наш город», «Путина в отставку», «Россия выходи», «Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда!», «Нам нужна поддержка всей страны!» и другие кричалки. Собравшиеся при этом выступили против врио главы региона Михаила Дегтярева, скандируя «Нам Фургал надежду дал, Дегтярев ее забрал».

Акции солидарности с Хабаровском сегодня также прошли в Комсомольске-на-Амуре, где люди устроили шествие по улицам города, в Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Ессентуках, Владивостоке. Не обошлось без задержанных. Сотрудники полиции задержали двух протестующих в Красноярске, трех митингующих в Новосибирске, пять протестующих в столице Приморья, сообщает «ОВД-Инфо».

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Люди стихийно вышли на улицы после задержания губернатора 9 июля. Следствие полагает, что Фургал причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство в 2004-2005 годах. Фургал свою вину не признает. 20 июля президент РФ Владимир Путин уволил главу края «в связи с утратой доверия» и назначил врио главы региона его однопартийца, члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

Хабаровск, Наталья Петрова

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