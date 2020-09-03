Фургал рассказал, что следователь грозил отправить в «Лефортово» его дочь

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался в суде на работу следователей, рассказав, что они грозили отправить в СИЗО его дочь и супругу. Свое уголовное преследование бывший чиновник назвал политически мотивированным. Прокурор в ответ обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов и создании группировки по физическому устранению неугодных.

Сегодня на судебном заседании по продлению меры пресечения Сергею Фургалу экс-губернатор заявил, что считает свое дело политически мотивированным, и пожаловался на работу следственной группы, передает ТАСС. По его утверждению, сотрудники Следственного комитета оказывают на него психологическое давление, в частности, его пугали тем, что отправят в СИЗО «Лефортово» его дочь и жену.

В свою очередь, прокурор заявил, что Фургал создал специальное подразделение, которое занимается физическим устранением конкурентов, а сейчас оказывает давление на свидетелей. Фургал опроверг это обвинение. После этого прокурор обвинил бывшего губернатора в использовании в своих целях протестных выступлений, которые продолжаются в Хабаровском крае уже почти два месяца.

«Он решил, что он – великий государственный деятель, решил использовать в своих интересах протестные действия в Хабаровске. Решил шантажировать всех участников процесса и позиционирует себя политическим деятелем», – заявил прокурор.

В суде стало известно о том, что еще один фигурант дела Фургала заключил сделку со следствием. По словам самого экс-губернатора, следователь показал ему документ, подписанный его бывшим депутатским помощником Андреем Кареповым. СКР считает, что он был связан с местной преступной группировкой «тимофеевских», которые и исполняли заказы на физическое устранение конкурентов Фургала, сообщает РИА «Новости». Карепова арестовали в ноябре 2019 года.

Как информировал «Новый День», сегодня Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении экс-губернатору меры пресечения до 9 декабря. 2 сентября ему предъявили обвинение по основному эпизоду – убийству бизнесмена Евгения Зори в 2004 году.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по уголовному дело об убийствах и пушении на убийство бизнесменов. В Хабаровском крае до сих пор продолжаются массовые выступления в поддержку бывшего губернатора – жители требуют перевести его в местное СИЗО из столичного «Лефортово» и судить в краевом суде, а не в Москве.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 03.09.20

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