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Вторник, 8 сентября 2020, 13:54 мск

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В Австрии арестовали принца

В Австрии попал под арест принц Эрнст Август V Ганноверский. Его обвиняют в порче имущества и угрозах в адрес служанки. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

66-летний глава Ганноверской династии был задержан накануне вечером в своем охотничьем доме в Верхней Австрии.

В правоохранительные органы обратилась женщина, работающая в доме Эрнста Августа. По ее словам, принц угрожал ей и ее мужу, что пришлет головорезов, если супруги не будут соблюдать тишину в доме.

Кроме того, по данным издания, Эрнст Август повредил дорожный знак и разбил окно в здании фонда герцога Камберлендского.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 08.09.20

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