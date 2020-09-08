В Австрии арестовали принца

В Австрии попал под арест принц Эрнст Август V Ганноверский. Его обвиняют в порче имущества и угрозах в адрес служанки. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.
66-летний глава Ганноверской династии был задержан накануне вечером в своем охотничьем доме в Верхней Австрии.
В правоохранительные органы обратилась женщина, работающая в доме Эрнста Августа. По ее словам, принц угрожал ей и ее мужу, что пришлет головорезов, если супруги не будут соблюдать тишину в доме.
Кроме того, по данным издания, Эрнст Август повредил дорожный знак и разбил окно в здании фонда герцога Камберлендского.
Вена, Зоя Осколкова
Вена. Другие новости 08.09.20
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