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Четверг, 10 сентября 2020, 11:42 мск

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Руководство РСК Северного Кавказа заподозрили в хищении 670 млн рублей

По факту многомиллионного хищения средств ПАО «Россети Северный Кавказ» возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере» (ч.7 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по данным следствия, в Черкесске с января 2017 по июнь 2020 года врио гендиректора АО «Распределительная сетевая компания» и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев совместно с главным бухгалтером данной компании Диляной Атаевой и иными лицами похитили у ПАО «Россети Северный Кавказ» более 670 млн рублей. Деньги они перевели на расчетные счета аффилированных организаций.

Казиев скрылся о следствия и был объявлен в розыск. Атаева задержана и помещена под домашний арест. В рамках расследования уголовного дела состоялось более 20 обысков в офисах АО «Распределительная сетевая компания» и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц. Расследование продолжается.

Черкесск, Иван Гридин

Черкесск. Другие новости 10.09.20

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