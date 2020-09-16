В Турции трех россиянок задержали за нападение на медсестру

В Турции полицейские задержали трех туристок из России. Их обвиняют в нападении на медсестру, сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в Анталье. В день приезда одна из россиянок пожаловалась на боль в ступне и пошла в медицинский кабинет вместе с подругами.

Врач не смог быстро принять пациентку, так как был занят осмотром другого человека. Медсестра попросила девушек подождать и надеть медицинские маски. Туристки проявили агрессию и бросили в медработницу тапок, который прилетел в глаз.

Врач вызвал полицию. Правоохранители задержали россиянок.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 16.09.20

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