В Турции трех россиянок задержали за нападение на медсестру

В Турции полицейские задержали трех туристок из России. Их обвиняют в нападении на медсестру, сообщает Hurriyet.
Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в Анталье. В день приезда одна из россиянок пожаловалась на боль в ступне и пошла в медицинский кабинет вместе с подругами.
Врач не смог быстро принять пациентку, так как был занят осмотром другого человека. Медсестра попросила девушек подождать и надеть медицинские маски. Туристки проявили агрессию и бросили в медработницу тапок, который прилетел в глаз.
Врач вызвал полицию. Правоохранители задержали россиянок.
Анкара, Зоя Осколкова
Анкара. Другие новости 16.09.20
Сын Никаса Сафронова сломал детский бассейн в турецком отеле. / Известного националиста Тесака нашли мертвым в следственном изоляторе. / Красноярского чиновника подозревают в махинациях с жильем для сирот. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube