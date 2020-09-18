Бывшую зампреда алтайского правительства обвинили в превышении полномочий

Следователи предъявили обвинение бывшему зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ее обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Следователи считают, что осенью 2018 года Долгова организовала за счет бюджетных средств обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение.

По месту жительства и предыдущим местам работы обвиняемой состоялись обыски. Экс-чиновница задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

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