Сын экс-губернатора Иркутской области попался на мошенничестве в 185 млн рублей

Депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сын бывшего губернатора Сергея Левченко причинил области ущерб на 185 млн рублей.

Уголовное дело о хищении денег из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было возбуждено в феврале прошлого года. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко.

Следователи установили, что Хамуляк с сообщниками предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на ремонт и замену лифтового оборудования. Хамуляк и Левченко заключили с зарубежной компанией договор на общую сумму 167 млн рублей. Затем они создали еще одну компанию, в результате стоимость контракта была необоснованно увеличена уже до 319 млн рублей.

«В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ, – уточнила Петренко. – В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн рублей».

Следователи провели обыски в доме и офисе Андрея Левченко, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Расследование продолжается.

Левченко-младший попал в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Согласно информации на сайте заксобрания Иркутской области он состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Кроме того, он является генеральным директором ЗАО «Стальконструкция».

Сергей Левченко возглавил область в 2015 году, в конце 2019 года он уволился по собственному желанию. Его отставке предшествовали два наводнения, в результате которых пострадали более 45 тысяч жителей Приангарья.

Иркутск, Зоя Осколкова

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