«Наказание чрезвычайно мягкое»: приговор фигурантам дела «Нового величия» опротестован прокуратурой

Прокуратура сочла приговор фигурантам дела «Нового величия», признанным виновным в экстремизме, «чрезвычайно мягким» и обжаловала его.

Апелляционное представление надзорного ведомства поступило в Люблинский суд Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее адвокаты осужденных обжаловали судебный вердикт, заявив о готовности дойти до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Напомним, 6 августа Люблинский районный суд признал семерых фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ). Трое подсудимых получили реальные сроки. Руслан Костыленков приговорен к 7 годам колонии, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин – к 6 и 6,5 годам колонии соответственно. Еще четырем фигурантам дела дали условные сроки. Анна Павликова получила 4 года условно, Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев – по 6 лет условно, Максим Рощин – 6,5 года условно. Подсудимые заявили о своей невиновности. Приговор в законную силу не вступил.

Весной 2019 года были вынесены приговоры двум фигурантам дела – Рустаму Рустамову и Павлу Ребровскому, которые признали вину. Рустамов получил 1,5 года условно, Ребровский – 2,5 года колонии. Позже он отказался от показаний, его дело направили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения.

Дело в отношении еще одного обвиняемого Сергея Гаврилова выделено в отдельное производство после того, как он сбежал из-под домашнего ареста и покинул Россию. Молодого человека объявили в розыск и заочно арестовали. В июне стало известно, что Украина предоставила Гаврилову убежище.

По версии следствия, обвиняемые создали экстремистское сообщество «Новое величие» и собирались «свергнуть конституционный строй».

Фигуранты дела и защита настаивают, что молодые люди просто обсуждали в соцсетях политику, однако к ним присоединился взрослый мужчина, предложивший создать организацию и написать устав. Он и еще двое оказались внедренными сотрудниками спецслужб.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.20

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