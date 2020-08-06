Семь фигурантов дела «Нового величия» признаны виновными в экстремизме

Люблинский суд Москвы признал семерых фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества. Наказание им еще не объявили. Защита подсудимых заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор.

Ранее в ходе прений гособвинение запросило для Анны Павликовой наказание в виде четырех лет условно, Марии Дубовик – шести лет условно, Максиму Рощину – 6,5 лет условно, Дмитрию Полетаеву – 6,5 лет условно, Петру Карамзину – 6,5 лет колонии общего режима, Руслану Костыленкову – 7,5 лет колонии общего режима, Вячеславу Крюкову – 6 лет колонии общего режима, сообщает «Интерфакс». Подсудимые заявили о своей невиновности.

Весной 2019 года были вынесены приговоры двум фигурантам дела – Рустаму Рустамову и Павлу Ребровскому, которые признали вину. Рустамов получил 1,5 года условно, Ребровский – 2,5 года колонии. Позже он отказался от показаний, его дело направили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения.

Дело в отношении еще одного обвиняемого Сергея Гаврилова выделено в отдельное производство после того, как он сбежал из-под домашнего ареста и покинул Россию. Молодого человека объявили в розыск и заочно арестовали. В июне стало известно, что Украина предоставила Гаврилову убежище.

По версии следствия, обвиняемые создали экстремистское сообщество «Новое величие» и собирались «свергнуть конституционный строй».

Фигуранты дела и защита настаивают, что молодые люди просто обсуждали в соцсетях политику, однако к ним присоединился взрослый мужчина, предложивший создать организацию и написать устав. Он и еще двое оказались внедренными сотрудниками спецслужб.

Напомним, 15 августа 2018 года в Москве прошел несанкционированный «Марш матерей» против содержания в СИЗО фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Позднее девушки по ходатайству следствия были переведены под домашний арест.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.08.20

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