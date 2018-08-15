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Среда, 15 августа 2018, 15:46 мск

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Фигуранток дела «Нового величия» могут отпустить под домашний арест

Следствие попросит перевести из СИЗО под домашний арест двух фигуранток дела «Нового величия», обвиняемых в экстремизме. В ближайшее время ходатайство о смягчении меры пресечения рассмотрит Дорогомиловский суд Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

«Следователь мне сегодня сказал, что будет обращаться в суд об изменении меры пресечения в отношении Анны Павликовой и Марии Дубовик на домашний арест», – сообщил он.

По словам Пашкова, ожидается, что заседание состоится уже 16 августа.

Напомним, 16 мая Дорогомиловский суд санкционировал арест 10 участников движения «Новое величие», обвиненных в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, обвиняемые, в том числе 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, создали экстремистское сообщество «Новое величие» и собирались «свергнуть конституционный строй».

Фигуранты дела и защита утверждают, что молодые люди просто обсуждали в соцсетях политику, однако к ним присоединился взрослый мужчина, предложивший создать организацию и написать устав. Он и еще двое оказались внедренными сотрудниками спецслужб.

Москва, Ольга Ветрова

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