Угрозыск пришел домой к актрисе Яне Трояновой из-за «Марша матерей»

Сотрудники полиции утром 15 августа явились домой к актрисе Яне Трояновой, одной из организаторов «Марша матерей» в Москве, чтобы вручить предостережение о «недопустимости нарушения закона». Имеется в виду запланированная 15 августа несогласованная с властями акция против содержания в СИЗО фигуранток резонансного дела «Нового величия».

Однако Трояновой дома не оказалось, сообщает ее супруг, режиссер Василий Сигарев на своей странице в Facebook. Он также публикует скан предупреждения.

«С утра нагрянул уголовный розыск, искали Троянову. Её в квартире не было. Дали мне вот эти бумажки. Видимо, уголовница», – информирует режиссер.

По словам Сигарева, он вернул все бумаги, подписанные и.о. прокурора округа, советником юстиции О.В.Трушковой, обратно.

В них, в частности, отмечается, что организаторами акции являются восемь человек, в том числе Троянова.

«По имеющейся информации, на сегодняшний день свою готовность к участию в акции подтвердило более 400 человек. Между тем, уведомление о проведении указанного публичного мероприятия организаторами в правительство Москвы не направлялось, мероприятие органом исполнительной власти Москвы не согласовано», – говорится в документе.

Яну Троянову предупреждают об ответственности – административной и уголовной – в случае нарушений требований действующего законодательства.

Ранее организаторы распространили информацию о намерении пройтись маршем 15 августа вечером от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской.

«Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу «Нового величия». Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело «Нового величия», сегодня находятся в опасности», – говорится в группе «Марша матерей» в Facebook.

Организаторы акции выразили обеспокоенность состоянием здоровья 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, которых отказываются отпускать под домашний арест, несмотря на жалобы. «За месяцы заключения здоровье обеих девочек серьезно ухудшилось. Аня частично потеряла слух и страдает воспалением внутренних органов. У Маши обнаружили опухоль, однако никаких мер в связи с этим не принято», – отмечается в сообщении.

Организаторы марша обвинили правоохранителей в том, что они «спровоцировали молодых людей на резкие политические высказывания, написали за них устав организации, а потом устроили показательный процесс».

Напомним, по версии следствия, десять человек создали экстремистскую организацию «Новое величие» и собирались «свергнуть конституционный строй». Обвиняемые и защита утверждают, что молодые люди просто обсуждали в соцсетях политику, однако к ним присоединился взрослый мужчина, предложивший создать организацию и написать устав. Впоследствии, он и еще двое оказались внедренными сотрудниками спецслужб.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.08.18

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