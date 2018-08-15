Обошлось без задержаний: в Москве прошел несогласованный «Марш матерей» (ФОТО) В поддержку фигуранток дела «Нового величия» вышли несколько сотен человек

Непогода и предупреждения властей о недопустимости несогласованной акции не помешали «Маршу матерей» в Москве. В среду вечером Новопушкинский сквер заполонили люди с зонтиками и детскими игрушками. Среди собравшихся были замечены мать фигурантки Анны Павликовой, организаторы акции – актрисы Татьяна Лазарева, Яна Троянова, издатель Варвара Горностаева, а также журналисты Дмитрий Муратов и Дмитрий Быков – в футболке «Отец тоже мать».

«Идем по Поварской. Спокойно. Много людей. Автозаков пока нет», – комментировала на своей странице в Facebook журналистка Арина Бородина.

Участники марша, выступающие против содержания в СИЗО фигуранток резонансного дела «Нового величия», как и планировалось, прошагали от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской.

По подсчетам правоохранителей, в мероприятии приняли участие около 200 человек, по словам активистов, – до четырехсот. При этом полиция, как отмечают СМИ, не мешала движению. Не было задержаний даже тогда, когда марширующие, дойдя до здания Верховного суда, нарушили молчание и начали скандировать: «Свободу! Свободу!» Кроме того, собравшиеся призывали отменить 282-ю статью УК и освободить политзаключенных.

В настоящий момент мероприятие завершилось и почти все его участники разошлись, оставив детские игрушки у здания суда.

Как сообщал «Новый День», ранее организаторы распространили информацию о намерении пройтись маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской.

«Мы требуем выпустить из тюрьмы обвиняемых по делу «Нового величия». Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело «Нового величия», сегодня находятся в опасности», – говорится в группе «Марша матерей» в Facebook.

Напомним, по версии следствия, десять человек создали экстремистскую организацию «Новое величие» и собирались «свергнуть конституционный строй». Обвиняемые и защита утверждают, что молодые люди просто обсуждали в соцсетях политику, однако к ним присоединился взрослый мужчина, предложивший создать организацию и написать устав. Впоследствии, он и еще двое оказались внедренными сотрудниками спецслужб.

Как стало известно в среду, следствие попросит перевести из СИЗО под домашний арест двух фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. 16 августа ходатайство о смягчении меры пресечения рассмотрит Дорогомиловский суд Москвы.

В преддверии акции полиция предупредила организаторов о «недопустимости нарушения закона». Так, утром 15 августа сотрудники полиции явились домой к актрисе Яне Трояновой, одной из организаторов «Марша матерей», чтобы вручить предостережение, однако ее не оказалось дома.

Москва, Ольга Ветрова

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