Иркутский чиновник попался на откате в 16 млн рублей

В Иркутской области по материалам ФСБ следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Усть-Кутского муниципального образования Александра Душина. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году Душин заключил от имени администрации муниципалитета контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на неполное выполнение работ, а также выполнение части работ, которые не соответствовали контракту, глава подписал акты о приемке работ и справки об их стоимости. На основании этих документов из бюджета работы были оплачены на общую сумму более 40 млн рублей. Из них 16 млн рублей – за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы.

Установлено, что после этого Душин получил откат в размере 16 млн рублей. Утром 2 октября следователи вместе с сотрудниками ФСБ задержали чиновника в аэропорту Иркутска. В администрации муниципалитета и по месту жительства иных лиц, причастность которых к совершению преступления проверяется, проводятся обыски. В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 02.10.20

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