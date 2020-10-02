Возбуждено дело о халатности после убийства воспитателя в подмосковном детсаду

Следователи по итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности после убийства воспитателя детского сада в подмосковном Воскресенске, сообщает прокуратура Московской области.

В ходе проверки выявлены «многочисленные нарушения действующего законодательства в части обеспечения мер безопасности и охраны дошкольного учреждения», говорится в сообщении надзорного ведомства.

Так, в детсаду находился всего один охранник, некоторые видеокамеры не работали, не все помещения имели охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Более того, «в нарушении требований по охране жизни и здоровья детей в день происшествия работники впустили в помещение детского сада постороннего человека», указала прокуратура.

Следователи на основании материалов прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Городская прокуратура внесла уполномоченным лицам четыре представления об устранении нарушений федерального законодательства, а также возбудила два дела об административных правонарушениях.

Как сообщал «Новый День», 31 августа текущего года 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада в Воскресенске через открытый запасной выход и нанес несколько ранений своей супруге, которая работала младшим воспитателем. Охранник успел нажать тревожную кнопку, однако к приезду правоохранителей женщина скончалась от полученных травм. Убийцу задержали. Проводится расследование.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.10.20

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