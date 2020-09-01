российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 сентября 2020, 12:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье муж убил жену в детском саду

Трагедия произошла в городе Воскресенске Московской области. Муж расправился с женой на глазах у детей. Убийство было совершено в дошкольном учреждении.

По данным телеграм-канала «112», 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада через запасной вход, дверь была открыта. Он нанес несколько ранений своей супруге, которая работала младшим воспитателем.

Охранник успел нажать «тревожную кнопку», однако к приезду правоохранителей женщина скончалась от полученных травм. Убийцу задержали. Проводится расследование.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.20

На Южном Урале нашли мертвыми двух подростков. / В Астрахани автомобиль провалился под асфальт. / В Швеции столкнулись два поезда, перевозившие опасный груз. Есть угроза взрыва. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В США мужчина забил молотком и зарезал детей своих друзей

В Саратове 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве матери

Саратовский суд назначил пожизненное педофилу

Заказчик и убийца красноярского журналиста ответят в суде

В Нигере расстреляли французских туристов

На турбазе в Алтайском крае обнаружили четыре трупа

Жену, расчленившую мужа, задержали по подозрению в его убийстве

Житель Красноярска попался на заказе убийства экс-супруги

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,