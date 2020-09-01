В Подмосковье муж убил жену в детском саду

Трагедия произошла в городе Воскресенске Московской области. Муж расправился с женой на глазах у детей. Убийство было совершено в дошкольном учреждении.

По данным телеграм-канала «112», 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада через запасной вход, дверь была открыта. Он нанес несколько ранений своей супруге, которая работала младшим воспитателем.

Охранник успел нажать «тревожную кнопку», однако к приезду правоохранителей женщина скончалась от полученных травм. Убийцу задержали. Проводится расследование.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.20

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