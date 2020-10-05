Мужчина едва не избил женщину в метро Москвы – пассажирка кашляла и была без маски

В Москве пассажир метрополитена набросился на ехавшую в поезде женщину из-за того, что пассажирка кашляла и находилась без защитной маски.

Происшествие случилось на станции метро «Профсоюзная», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другие пассажиры вмешались в инцидент и защитили женщину от нападавшего, который накинулся на нее с кулаками. Сейчас полиция проводит проверку по факту нападения на женщину.

Напомним, в российском столице за последние сутки было выявлено более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались 27 пациентов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ситуация с Covid-19 близка к критичной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.20

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