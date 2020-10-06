В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о растрате 200 млн рублей

Сотрудников мэрии Новосибирска подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, действия чиновников повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 202 млн рублей.

Как сообщает областное управление СКР, преступление было совершено в 2016 году. Два сотрудника городской администрации заключили несколько контрактов по приобретению квартир в объектах долевого строительства. При этом чиновники сделали так, что авансовый платеж составил не 30% от цены контрактов, а 100%.

В результате строительные компании получили 249 млн рублей, но свои обязательства по контрактам не исполнили в связи с банкротством. В настоящее время строительство пяти многоквартирных домов в Новосибирске не окончено и не ведется.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия). Следователи пришли с обысками домой к подозреваемым и в мэрию. Расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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