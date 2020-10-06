В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о растрате 200 млн рублей

Сотрудников мэрии Новосибирска подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, действия чиновников повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 202 млн рублей.
Как сообщает областное управление СКР, преступление было совершено в 2016 году. Два сотрудника городской администрации заключили несколько контрактов по приобретению квартир в объектах долевого строительства. При этом чиновники сделали так, что авансовый платеж составил не 30% от цены контрактов, а 100%.
В результате строительные компании получили 249 млн рублей, но свои обязательства по контрактам не исполнили в связи с банкротством. В настоящее время строительство пяти многоквартирных домов в Новосибирске не окончено и не ведется.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия). Следователи пришли с обысками домой к подозреваемым и в мэрию. Расследование продолжается.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 06.10.20
Камчатский ученый обнаружил загрязнение впадающей в Тихий океан реки. / Президент Киргизии заявил о попытке госпереворота в стране и готовности отменить итоги выборов. / В Бишкеке протестующие захватили Белый дом, здания правительства и мэрии. Пострадали 590 человек. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube