В Ставрополе суд арестовал экс-сенатора Дерева

Суд в Ставрополе отправил под стражу бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева. Экс-сенатор был задержан по подозрению в мошенничестве. Арест продлится два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Ставропольский краевой суд.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщил представитель суда. Дерева обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана налоговой службы, совершенного организованной группой.

Напомним, Дерев уже являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Дело в отношении него возбудили 15 февраля 2012 года. В марте 2018 года его по решению суда поместили в СИЗО. Вину он не признал. 1 марта 2019 года суд освободил его из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. 10 марта текущего года следователи завершили расследование.

Следователи полагают, что с декабря 2006 по октябрь 2010 года Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий», руководил созданной им организованной преступной группой, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. По версии следствия, злоумышленник совершил похитил 119 млн рублей из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС.

Ставрополь, Иван Гридин

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