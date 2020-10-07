Под Рязанью горит арсенал, взрываются снаряды. Идет эвакуация жителей 10 деревень (ВИДЕО)

В Рязанской области загорелся склад артиллерийских снарядов на территории воинской части в районе населенного пункта Желтухино, взрываются боеприпасы. По информации пресс-службы Западного военного округа, причиной ЧП стало возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов.

Как отмечают военные, штатный пожарный расчет воинской части «вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось». На технической территории части сейчас «отмечаются отдельные взрывы боеприпасов», сообщили в ЗВО, указав, что «по докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы».

В пресс-службе военного округа при этом подчеркнули, что обошлось без пострадавших. В ЗВО также заявили, что «угрозы близлежащим населенным пунктам нет».

Между тем, по данным МЧС России, из-за взрывов проводится эвакуация жителей из более чем 10 сел в радиусе 5 км от горящего склада. Ближайшее село Кузьминка-2 уже эвакуировано, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По его словам, взрывы боеприпасов слышны каждые 5-10 секунд. Кроме того, в Рязанской области перекрыто движение по федеральной трассе Р-22 «Каспий». На место инцидента направлены пожарный поезд и группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники. Готовится к вылету самолет Ил-76 МЧС РФ для тушения возгорания.

В то же время источник ТАСС сообщил, что остановить распространение пожара на арсенале пока не удается, тушение огня осложнено взрывами снарядов. По его данным, осколками боеприпасов повреждены несколько десятков жилых домов.

Рязань, Наталья Петрова

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