На горящем арсенале под Рязанью не утихают взрывы: пострадали 10 человек, сгорели десятки домов

На горящем военном арсенале в Рязанской области продолжаются взрывы боеприпасов, однако их интенсивность уменьшилась до трех в минуту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Число пострадавших в результате инцидента выросло до 10, информирует ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах. По данным центра медицины катастроф региона, 6 пострадавших госпитализированы.

Минобороны России нарастило более чем в три раз группировку военнослужащих, задействованных в тушении пожара на складе с артиллерийскими снарядами. Сейчас огонь тушат более 650 человек. Также привлечены 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Кроме того, задействованы сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов и 32 единиц техники, комплексы «Уран-6» и «Уран-14».

В Минобороны также сообщили, что автотранспорта на федеральной трассе «Каспий», прерванное в среду из-за взрывов, восстановлено.

Тушение огня осложнено продолжающимися взрывами, отметил в экстренных службах области.

Добавим, что из-за пожара и взрывов на арсенале сгорели 21 строение в двух населенных пунктах в Рязанской области, еще один поселок удалось спасти от огня. Жилые дома и хозяйственные постройки сгорели в селах Шелемишевские Хутора и Дегтярка, расположенных в непосредственной близости от склада. Распространение пожара удалось не допустить на поселок Желтухинский, где расположены 66 жилых домов, в которых проживают более 430 человек. В нескольких населенных пунктах осколками снарядов повреждены жилые дома, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сильный пожар на складе боеприпасов под Рязанью начался в среду, 7 октября. Загорелась трава на территории арсенала, из-за порывистого ветра пламя перекинулось на склады, после чего начались взрывы. Из шести населенных пунктов в радиусе 25 км эвакуировано более 2 300 человек, сообщили областные власти. Режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах региона.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Рязань, Наталья Петрова

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