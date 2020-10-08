В горах Дагестана взорвалась неизвестная ракета – могла прилететь из зоны конфликта в Карабахе

В Дагестане правоохранители выясняют обстоятельства взрыва неизвестной ракеты или снаряда в горах Агульского района республики.

Около недели назад жители нескольких высокогорных сел слышали громкий взрыв и приняли его за раскат грома. А в среду, 7 октября, пастух обнаружил на границе Дахадаевского и Агульского районов огромную воронку и осколки, предположительно, снаряда либо ракеты.

Взрыв произошел примерно в 10 километрах от села Чираг Агульского района. На его месте образовалась воронка диаметром 15-20 метров и глубиной два метра, уточняет издание «Будни Кавказа».

Как рассказывают сельчане, от взрывной волны они почувствовали толчки как при землетрясении. По их словам, зашатались дома, и сработала сигнализация припаркованных машин. Обошлось без пострадавших.

На место инцидента выехали взрывотехники ФСБ и МВД, которым предстоит установить тип взорвавшегося снаряда, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

В Сети появилась информация, что в горах могла взорватьсяь ракета, прилетевшая

В интернете появилась информация, что это может быть ракета, которая прилетела из зоны карабахского конфликта. Однако, как отмечают источники, это маловероятно, так как Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта. Впрочем, эту версию изучат эксперты.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

Махачкала, Наталья Петрова

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