Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России длились более 10 часов.

Документ был принят в ответ на обращение президента РФ Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской республики Алиева и премьер-министра республики Армения Пашиняна. «Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК», – сказал Лавров.

Во втором пункте соглашения указывается, что Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Кроме того, Азербайджан и Армения договорились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. «Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», – сообщается в заявлении.

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова проходили в полностью закрытом формате. Встреча продолжалась более 10 часов.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. Приходят сообщения о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.20

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