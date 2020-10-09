Главы МИД Азербайджана и Армении согласились приехать в Москву на консультации

Азербайджан и Армения согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, приняв соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Консультации глав МИД обеих стран пройдут в пятницу, 9 октября. Сейчас, по словам Захаровой, «идет активная подготовка» (цитата по «Интерфаксу»).

Днем ранее Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путина пригласил глав внешнеполитических ведомства Азербайджана и Армении в Москву на консультации. Путин также выступил с призывом прекратить бои в Нагорном Карабахе «для обмена телами погибших и пленными», говорится в сообщении Кремля.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне конфликта, обосновав ее необходимость провокациями со стороны Армении в провокациях. В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. Сообщается о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция и Украина заявили о поддержке Баку.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.10.20

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