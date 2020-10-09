Путин позвал на переговоры в Москву глав МИД Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с руководителями Азербайджана и Армерии выступил с призывом прекратить бои в Нагорном Карабахе.

«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин пригласил в Москву глав МИД Азербайджана и Армении для проведения консультаций при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Встреча запланирована на пятницу, 9 октября.

Ранее президент РФ назвал происходящее в Карабахе огромной трагедией, из-за которой в России «очень переживают». Он также выразил надежду, что боевые действия будут прекращены в ближайшее время, но признал, что до окончательного разрешения конфликта еще далеко.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. Приходят сообщения о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция, а вслед за ней Украина, заявили о поддержке Баку.

29 сентября Россия призвала все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возвращения «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». В Кремле при этом сочли «подливанием масла в огонь» любые заявления о военной поддержке сторон конфликта, звучащие из третьих стран.

1 октября президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны конфликта возобновить переговоры без предварительных условий.

Москва, Наталья Петрова

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