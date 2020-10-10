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Суббота, 10 октября 2020, 16:35 мск

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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия

Фото: Минобороны Азербайджана

Баку и Ереван сообщили о нарушении режима прекращения огня. Министерства обороны обеих стран говорят о провокациях со стороны противника.

«Режим прекращения огня грубо нарушается армянской стороной. Несмотря на достигнутое соглашение с 12.00 ВС Армении предприняли попытку атаки с Агдеринского, Тертерского, Физулинского, Джабраильского направлений», – сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана. В Минобороны добавили, что все попытки противника были успешно пресечены. «Предпринимаются адекватные ответные меры против армянской армии», – говорится в сообщении.

Тем времени, Армения заявила об обстрелах азербайджанскими военными своей территории. «Подразделения армии обороны прекращают враждебные атаки на юге. В это же время ВС Азербайджана держит под обстрелом город Гадрут. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона обстреливает направление Татаринской и Агдамской областей – очередная ложь»,– заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Об успешных переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе сегодня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России длилась более 10 часов, в результате стороны решили объявить режим прекращения огня с 12.00 10 октября.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. Приходят сообщения о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

Ереван, Зоя Осколкова

Ереван. Другие новости 10.10.20

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