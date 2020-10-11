В Азербайджане семь человек погибли при попадании ракеты в жилой дом

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о погибших во время ракетного обстрела города Гянджи. По данным дипломатического ведомства, жертвами попавшего в жилой дом снаряда стали семь человек.

Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители. Спасатели извлекли семь тел погибших, 33 человека получили ранения, в том числе дети, сообщает МИД Азербайджана в твиттере.

В Министерстве обороны Армении заявили, что соблюдают режим прекращения огня и обвинения отвергли. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», – написала пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян в Facebook.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об успешных переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России длилась более 10 часов, в результате стороны решили объявить режим прекращения огня с 12.00 10 октября. Однако перемирие так и не наступило, в этот же день Баку и Ереван сообщили о нарушении режима. При этом Министерства обороны обеих стран заявили о провокациях со стороны противника.

Баку, Зоя Осколкова

Баку. Другие новости 10.10.20

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