Карабахский конфликт: Россию заставят выбрать

Россия оказалась в западне «горячих точек» на постсоветском правостранстве. Как считает лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, резко обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе уже практически невозможно разрешить мирно. В комментарии РИА «Новый День» политик заявил, что Россию заставят выбирать, кому из противоборствующих сторон оказать поддержку.

«На мой взгляд, быстрого решения ситуации нет. Более того, позитивно этот конфликт не урегулировать. Достаточно много стран оказалось в него втянуто», – обратил внимание Чухлебов.

По его мнению, «Россию заставят сделать выбор». «Думаю, что это будет сделано уже в недалеком будущем. Турция встала на защиту Азербайджана. Мы, с одной стороны, с Турцией дружим: россияне ездят туда отдыхать, мы ведем экономическую деятельность. Но, когда происходят конфликты, как, например, со сбитым самолетом, мы понимаем, что они готовы наносить нам такие удары в спину», – отметил Чухлебов.

Как считает политик, у России фактически нет выбора – ей нужно выполнять союзнические обязательства перед Арменией. «У России, как союзника Армении, другого варианта не будет в случае развития еще более серьезного конфликта. Мы будем обязаны и военной силой поддержать. Ситуация усугубляется, нагнетается», – подчеркнул он.

С точки зрения Чухлебова, обострение карабахского конфликта – не случайность. «Это не локальный частный случай. Это продолжение истории, которая набирает обороты. На мой взгляд, это игра, которая началась задолго до этого – с Украины, Белоруссии и других стран. Это – продолжение политической игры, в которую втянуты разные страны», – считает он.

Политик напомнил, что украинская проблема до сих пор не разрешена. «Есть и Белоруссия, которая остро строит на повестке дня. Все эти конфликты не получится затыкать одновременно, придется чем-то жертвовать», – полагает Чухлебов.

По его оценке, одна из основных целей такой политический игры – «раскачать обстановку внутри России». «Понятно, что конфликты происходят внутри других стран, но их используют, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, чтобы раскачать ситуацию, чтобы не хватало ни сил, ни времени, ни рук, чтобы управлять всеми процессами одновременно», – уверен он.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. Приходят сообщения о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция, а вслед за ней Украина, заявили о поддержке Баку.

29 сентября Россия призвала все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возвращения «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». В Кремле при этом сочли «подливанием масла в огонь» любые заявления о военной поддержке сторон конфликта, звучащие из третьих стран.

1 октября президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны конфликта возобновить переговоры без предварительных условий.

Азербайджан и Армения согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, приняв соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина.

Ранее эксперты заявили, что политические кризисы в Белоруссии и Киргизии, обострение карабахского конфликта и украинской проблемы могут свидетельствовать об угрозе появления на постсоветском пространстве «дуги нестабильности» и возможных попытках реализовать давний план коллективного Запада по дестабилизации обстановки близи российских границ.

Москва, Мария Вяткина

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