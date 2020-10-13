СКР проверит, законно ли владел оружием расстрелявший людей под Нижним Новгородом юноша

Следственный комитет проверит законность выдачи разрешения на владение оружием 18-летнему Данилу Монахову, застрелившему трех человек в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следователи проверят информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте и дадут оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, отметили в СКР.

По версии следствия, 11 октября Монахов приехал в деревню Большеорловское к своей бабушке и вместе с отцом сходил на охоту. На следующий день он беспричинно открыл огонь из ружья по местным жителям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу. Среди раненых – бабушка стрелка.

Сегодня силовики обнаружили тело Монахова в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. Подозреваемый покончил с собой.

Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы в том числе установить причины совершенного преступления. Расследование дела продолжается.

Москва, Наталья петрова

Москва. Другие новости 13.10.20

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