Убийца трех человек в Нижегородской области покончил с собой

Днем 12 октября в деревне Большеорловское молодой человек вооружился огнестрельным оружием и расстрелял местных жителей. В результате полученных ранений трое мужчин скончались, а три женщины были госпитализированы.

Нападавший скрылся, на его поиски были отправлены сотрудники СОБРа и ОМОНа. По данным местных СМИ, убийце около 18 лет, при себе у него были ружье и рюкзак. По словам очевидца, молодой человек устроил стрельбу неподалеку от своего дома, передает портал «Нижний Новгород Онлайн».

«Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину», – рассказал свидетель ЧП. Местный житель сообщил порталу, что отец купил ему ружье для охоты. Следователи возбудили дело по статье «убийство двух и более человек» (ст.105 УК РФ).

ТАСС сообщает, что подозреваемый покончил с собой. Его тело нашли в лесополосе.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных первоначальных следственных действиях по факту убийства трех человек в Борском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил следователям досконально изучить все версии произошедшего, а также выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах.

Москва, Иван Гридин

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