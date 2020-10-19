Суд арестовал врача, выдавшего нижегородскому стрелку справки для лицензии на оружие

Суд санкционировал арест врача, выдавшего медицинскую справки для получения разрешения на оружие 18-летнему Данилу Монахову, застрелившему трех человек в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Об этом сообщил глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Валерий Лазарев.

По его словам, медработник взят под стражу в рамках возбужденного уголовного дела о халатности должностных лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Медик проведет под арестом как минимум 1 месяц 27 суток, следует из решения суда.

Ранее Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве трех человек юноша получил разрешение на оружие без прохождения обязательного медосмотра. «Медицинскими работниками частной организации подозреваемому были выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования», – отметили в ведомстве.

Напомним, что 12 октября 18-летний студент нижегородского колледжа Данила Монахов после конфликта с бабушкой застрелил из ружья трех прохожих в деревне Большеорловское и ранил еще трех человек. В числе пострадавших – бабушка стрелка. После бойни парень покончил с собой. Его тело было обнаружено утром 13 октября в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. Следствие назначило посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить в каком состоянии находился юноша во время совершения преступления и установить его мотивы.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи разрешения на владение оружием Монахову. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия подозреваемому. Как выяснили следователи, Монахов наблюдался у врача из-за депрессии. Однако это не помешало ему получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия, отметили в СКР. «Следователям предстоит дать юридическую оценку полноты и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия, что привело к трагедии с человеческими жертвами», – говорится в сообщении ведомства.

При этом, как установило следствие, учителя юноши еще в феврале 2019 года сообщали в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области о его приверженности к деструктивным движениям.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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