Эхо бойни под Нижним Новгородом: в России хотят поднять возрастной ценз для владения оружием

В Госдуме предложили повысить возрастной ценз для получения лицензии на оружие с 18 лет до 21 года. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов после проработки вопроса с экспертами и обсуждения с представителями Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты. Об этом сообщил член думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Кроме того, по мнению депутата, должен быть усилен контроль за владельцами оружия, пишут «Известия». По его словам, в случае неоднократного привлечения владельцев оружия к административной ответственности за нарушение общественного порядка в течение года либо его постановки на учет из-за алкогольной или наркотической зависимости лицензии должны быть автоматически отозваны, а оружие – изъято.

Психолог, президент благотворительного фонда «Шанс» Гелена Иванова в свою очередь высказалась за изменение порядка психиатрического обследования при выдаче разрешения на оружие. По ее словам, сейчас психиатрическое обследование в этих случаях занимает три минуты, что недостаточно. «В идеале психиатр должен не меньше 50 минут вести с беседу с пациентом, чтобы собрать полный анамнез. Подробно выяснить, какие у него были отношения с окружающими, родными, случались ли между ними конфликты», – отметила специалист. При этом Иванова согласилась с идеей поднять возрастной ценз на получение лицензии на оружие, указав, что человек в 18 лет фактически может быть «абсолютно незрелым и неготовым нести ответственность».

Вопрос об изменении законодательства, устанавливающего порядок выдачи лицензии на владение оружием, появился в повестке дня после трагедии под Нижним Новгородом, где 18-летний Данила Монахов после конфликта с бабушкой застрелил из ружья трех прохожих в деревне Большеорловское и ранил еще трех человек. В числе пострадавших – бабушка стрелка. После бойни парень покончил с собой. Его тело было обнаружено утром 13 октября в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. Следствие назначило посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить в каком состоянии находился юноша во время совершения преступления и установить его мотивы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи разрешения на владение оружием Монахову. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия подозреваемому. Как выяснили следователи, Монахов наблюдался у врача из-за депрессии. Однако это не помешало ему получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия, отметили в СКР. «Следователям предстоит дать юридическую оценку полноты и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия, что привело к трагедии с человеческими жертвами», – говорится в сообщении ведомства. При этом, как установило следствие, учителя юноши еще в феврале 2019 года сообщали в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области о его приверженности к деструктивным движениям.

Москва, Наталья Петрова

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