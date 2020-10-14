Брал миллионами и акциями: глава района в Ставрополье попался на взяточничестве

Глава Кировского района Ставропольского края Петр Кожин попал под уголовное преследование по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Кроме того, высокопоставленному чиновнику инкриминируют получение мзды в виде доли в предприятии. Максимальное наказание, которое ему грозит, – 10 лет колонии со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки.

По версии следствия, с сентября 2004 года по февраль 2013 года Кожин, будучи главой Кировской районной государственной администрации Ставропольского края, а затем главой администрации Кировского муниципального района Ставрополья, получил взятку в общей сумме 15 млн рублей. Деньги передавали ему ежегодно равными суммами.

Кроме того, в 2004 году Кожин получил взятку в виде 20-процентной доли в уставном капитале ООО «Новопавловское» за то, что он поспособствовал принятию решения о заключении с данной организацией долгосрочного договора аренды земельного участка общей площадью свыше 7 га для сельскохозпроизводства.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и ее участники.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 14.10.20

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