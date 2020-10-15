В Башкирии глава района ответит в суде за многомиллионную махинацию

Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего главы администрации Кугарчинского района, 41-летнего главного бухгалтера ООО «Тавакан» и 55-летнего индивидуального предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 ст.159, ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы глава района, являясь в тот период директором государственного сельхозпредприятия «Тавакан», вступил в преступный сговор с главным бухгалтером организации и местным предпринимателем. Они перевели на счет предпринимателя более 26 млн рублей в счет оплаты по сфальсифицированным договорам поставки оборудования для нужд молочной фермы.

После этого злоумышленники направили в Министерство сельского хозяйства республики подложные документы и получили субсидию в размере 10 млн рублей. В действительности вся техника была получена от Фонда социально-экономического развития Кугарчинского района еще в 2014 году. В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и ООО «Тавакан» наложен арест.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уфа, Иван Гридин

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